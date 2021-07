Obwohl die dritte Corona-Welle in England immer mehr an Fahrt gewinnt, werden heute alle gesetzlichen Beschränkungen des öffentlichen Lebens wegfallen. Doch die Bevölkerung ist skeptisch, denn die dritte Corona-Welle gewinnt immer mehr an Schwung. Am Samstag zählte man 54.674 Neuinfektionen, so viele hatte man zuletzt Mitte Jänner. Die Zahl der Hospitalisierungen steigt ebenso wie jene der Toten.