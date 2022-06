Der Klimawandel hat die Erde auf bedrohliche Weise verändert. Der Kampf gegen die weitere Aufheizung der Atmosphäre wird auch unsere Lebenswelten verändern – schneller, als den meisten bewusst ist. Bestes Beispiel dafür ist ein Beschluss, den das EU-Parlament gestern in Straßburg gefasst hat. Er läuft darauf hinaus, dass der Verbrennungsmotor innerhalb der nächsten Jahre vom Markt verschwinden muss. Das Ablaufdatum steht mit 2035 so gut wie fest. Die Kommission will es.