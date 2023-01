Der Jahreswechsel ist perfekt für Veränderungswünsche aller Art. Zu keinem anderen Zeitpunkt wird in Österreich so viel über gesunde Ernährung, mehr Bewegung an der frischen Luft, Idealgewicht, Alkoholabstinenz und Rauchstopp geschrieben – und offensichtlich auch ernsthaft darüber nachgedacht.