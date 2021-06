Wer will denn jetzt noch etwas über Corona hören bzw. gar von Appellen, weiter vorsichtig zu sein? Das Impfprogramm läuft, und die Infektionszahlen sinken in einen Bereich, der Entspannung tatsächlich rechtfertigt. Dazu kommt der Sommer, und der vermittelt immer noch das Gefühl von großen Ferien. Wir erwarten daher die nächsten Erleichterungen, das Ende der Maskenpflicht, die Rückkehr der alten Normalität. Dass die Pandemie noch einmal Fahrt aufnimmt, kann und will sich niemand vorstellen. Aber