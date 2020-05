Hinter uns liegt eine weitere Woche auf dem Weg zurück in unser altes Leben. Am Morgen begann es stadteinwärts wieder zu stauen, Gasthäuser und Schulen haben geöffnet, die Wirtschaft erwacht, nicht wenige tun sich schwer damit, ihren früheren Rhythmus zu finden. Einige haben das Arbeiten verlernt, das Trägheitsmoment hält sie umarmt. Es geht doch auch so, lautet ihr Trugschluss.