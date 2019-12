Nirgendwo werden so viele Patente angemeldet, nirgendwo gibt es so viele Hochgeschwindigkeitszugstrecken, nirgendwo fahren so viele E-Autos – und jetzt auch noch die Bildung: China liegt bei der am Dienstag veröffentlichten Auswertung der PISA-Studie erneut auf Platz eins. Wieder einmal zeigt sich in einem zentralen Bereich, dass die kommunistische Volksrepublik auf dem Weg zur weltweiten Supermacht ist.