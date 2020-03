Chaoten an die Macht

Vor dem heutigen DFB-Pokalspiel Schalke 04 gegen Bayern München wird nicht darüber debattiert, welche Mannschaft den Aufstieg in das Halbfinale schafft. Priorität hat die Frage, wie lange in Gelsenkirchen Fußball gespielt werden kann. Am Wochenende standen in der deutschen Bundesliga zwei Spiele knapp vor dem Abbruch, weil auf Transparenten der Mäzen der TSG 1899 Hoffenheim, Dietmar Hopp, aufs Ärgste beleidigt wurde.