Chaostage im Advent – Randale und Hickhack

Just nach dem ersten Adventwochenende verdichten die Ereignisse den Anschein einer Zuspitzung in Österreichs politischem Klima, also alles andere als Besinnlichkeit. Das gilt zunächst für den am Samstag erlebten Marsch "für Frieden". 1000 Demonstranten in der Wiener Innenstadt wären üblicherweise kein Anlass für besondere Wahrnehmung. Doch in diesem Fall ging es um den "harten Kern" einer angekündigten Großdemo, die von der Polizei unter Hinweis auf das Einkaufswochenende verboten worden war.