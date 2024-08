Bühne für die Taylor Swift der Demokraten

Gemessen am Enthusiasmus, den sie auslöst, ist Kamala Harris die Taylor Swift der Demokraten in den USA. In den kommenden vier Tagen bekommt sie die Bühne, sich der gesamten Nation als Alternative zu Donald Trump zu präsentieren. Selbst für amerikanische Standards hat sich die Dynamik in diesem Präsidentschaftswahlkampf dramatisch verändert. Zu Beginn standen sich noch ein verurteilter Straftäter und ein altersschwacher Präsident in einem Unbeliebtheitswettbewerb gegenüber. Das Desaster Joe