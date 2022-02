Für Sportler geht es bei den Olympischen Spielen in Peking in den kommenden Wochen um alles oder nichts. Dank eines Vier-Jahres-Rhythmus künstlich verknappt, ist eine olympische Goldmedaille der Lebenstraum für jeden Spitzenathleten. Er sichert den Eintrag in die Geschichtsbücher, heutzutage Wikipedia-Profile. Franz Klammer, Hermann Maier – noch Jahrzehnte später fühlt eine ganze Generation den Nationalstolz, den deren Olympiasieg entfacht hat.