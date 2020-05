Selbst nach Adolf Hitlers Tod in der Reichskanzlei sollte es noch eine weitere Woche dauern, bis Großdeutschland in die Kapitulation einwilligte. Am 9. Mai um null Uhr begann die Stunde Null, vor 75 Jahren im letzten Kriegs- und ersten Friedensjahr wurden die Weichen gestellt für die Welt, in der wir heute leben.