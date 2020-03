Recep Tayyip Erdogan hat sich total verkalkuliert. Der Sultan vom Bosporus musste in den vergangenen Tagen schmerzlich zur Kenntnis nehmen, dass Staaten kein Spielfeld sind, worauf er eine Art osmanisches Reich wiedererstehen lassen kann. Sein Wille ist zwar (noch) Befehl in der Türkei, aber in der syrischen Nachbarschaft stößt er an seine Grenzen – jedenfalls an die, die ihm Kremlchef Wladimir Putin aufzeigt.