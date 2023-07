Bidens heikle Mission beim NATO-Gipfel

Kremlchef Putin hat nur einen Weg, sein militärisches Abenteuer in der Ukraine in einen Sieg zu verwandeln. Dafür setzt er auf den Faktor Zeit. Denn je länger der Krieg dauert, desto größer ist die Chance, dass die Unterstützer der Ukraine müde werden, die Lasten ihrer Verteidigung zu schultern. Die Regierungen demokratischer Staaten müssen sich anders als der Autokrat in Moskau echten Wahlen stellen.