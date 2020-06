Morgen wird es 75 Jahre her sein, dass die erste Ausgabe der Oberösterreichischen Nachrichten in einer damals bemerkenswerten Auflage von 75.000 Exemplaren erschienen ist. Ausgehend von dieser „Die Stunde Null“ am 11. Juni 1945 ist daraus eine Erfolgsgeschichte geworden, deren Entwicklung heute weithin sichtbar auch am neuen Verlagsgebäude abzulesen ist, den Promenaden Galerien in Linz. Dieses Zentrum unseres Hauses ist ein betoniertes Manifest, ein Statement wie die Zeitung selbst.