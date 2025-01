Leitartikel: Gefängnis statt Kitzbühel-Party für Benko

Bei Rene Benko haben die Handschellen geklickt. Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, dass das am Wochenende der Skirennen in Kitzbühel passiert. Bei dieser großen Party badete Benko jahrelang in Glanz und Glamour. Nun ist der Immobilien-Zampano und Signa-Gründer tief gefallen. Er wartet heute auf die Entscheidung, ob er im Gefängnis bleiben muss. Das ist der Fall, wenn Untersuchungshaft verhängt wird.