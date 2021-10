Echte Freundschaften kann nichts erschüttern, Meinungsverschiedenheiten gehören dazu. Diese Grundregel droht von Corona ausgehebelt zu werden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Nationalfeiertag angesprochen, was so gut wie jeder von uns spürt und in Gesprächen mitbekommt: Der Corona-Riss beginnt sogar durch Familien und Freundschaften zu gehen – teils ist die Spaltung schon vollzogen. Eine enorme Belastungsprobe für die Gesellschaft.