Beim Getreide hört sich die Solidarität auf

Die Mitgliedsstaaten an der EU-Außengrenze fühlen sich im Stich gelassen. Mechanismen, um die Lage in den Griff zu bekommen, funktionieren in der Union nicht. Es geht um die europäische Asylpolitik, richtig? Heute nicht, sondern um Getreide, Mais, Ölsaaten und den Ukraine-Krieg. Die Probleme sind ähnlich und drehen sich um Existenzielles. Bei Asyl geht es um Menschenrechte und Aufnahmefähigkeit, bei den Agrarprodukten um Ernährung und Preise. In beiden Fällen ist die Solidarität enden wollend.