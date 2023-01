 Automarkt: Hoffen auf das heurige Jahr

Im soeben abgelaufenen Jahr 2022 wurden in Österreich 215.050 Pkw neu zugelassen. Das ist noch einmal schlechter als in den Krisenjahren 2020 und 2021. Um einen so niedrigen Wert zu finden, muss man schon sehr weit zurückblättern – und zwar bis in die 1980er-Jahre. Nimmt man die vergangenen drei Krisenjahre her, dann fehlt übrigens bereits ein kompletter Jahresabsatz, der sich in normalen Jahren bei 300.000 Pkw bewegt hat.