Die Lenzing AG investiert eine Milliarde Euro in Thailand. Eh klar, die wollen billige Arbeitskräfte, um so ihren Gewinn zu maximieren. So reagieren wohl viele von uns, wenn sie diese Meldung lesen (siehe Seite 7). Stimmt nicht, sagt Lenzing-Chef Stefan Doboczky. Das Kostenargument sei nicht entscheidend. Wenn es allein darum ginge, könnte er sich die Investition auch in Lenzing oder im burgenländischen Heiligenkreuz vorstellen, wo das Unternehmen genau diese Fasern auch produziert. Für Europa.