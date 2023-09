 Aus der Garage zur Weltherrschaft

Der Bekanntheitsgrad einer Marke lässt sich erstaunlich zielsicher an der Alltagssprache ablesen. Wenn ein Bastler nach "Tixo und Uhu" statt nach "Klebestreifen und Pick" fragt, zeigt sich, welche Produkte den Markt dominieren. Markennamen, die sich derart tief in den Alltag eingraben, werden Deonyme genannt – also Eigennamen (Eponyme), die zu Gattungsnamen avancieren. Wer mehr über dieses Phänomen erfahren möchte, der soll es einfach googeln.