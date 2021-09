Wie sehr der erste live im Fernsehen übertragene Massenmord der Geschichte die Welt verändern sollte, konnten wir an diesem schönen Herbstnachmittag des 11. September 2001 nicht wissen. Ich persönlich glaubte beim Einschlag des ersten Flugzeugs in die Doppeltürme des World Trade Centers noch an Science-Fiction im Fernsehen, irgendein verrückter Regisseur habe Orson Welles gespielt und die Welt mit Realsatire zu narren versucht. Nach dem Aufprall des zweiten Fliegers war klar: Hier vollzieht