Augenöffner Guatemala

Wenn die Wetterprognose hält, werden wir kommende Woche in den richtigen Sommer entlassen. Eine andere Vorhersage hat sich, wie so viele andere während der Pandemie formulierten Erwartungen, längst wieder in Luft aufgelöst. Weder bahnt sich ein Jahrzehnt des Zuhauses an noch hören wir das Reisen auf. Hallstatt wehrt sich, Venedig wird überrannt, die Hektik ist an den Flughäfen retour. 2023 kehrt die Reiselust zurück.