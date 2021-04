Der klassische stationäre Handel leidet seit dem Ausbruch der Pandemie massiv. Das Einkaufen im Geschäft ist auf die Grundfunktion zurückgeworfen: Die Menschen beschaffen das, was kaputt gegangen ist, was sie unbedingt brauchen. Der Freizeit- und Vergnügungsfaktor des Shoppings fehlt komplett: Eine Pause in einem Café, gemütlich schlendern und sich treiben lassen – das verträgt sich nicht mit Pandemie, Masken und Ausgangsbeschränkungen.