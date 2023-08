 Aufbruch zu neuen Ufern

Vor der Frauen-Fußball-WM machte eine Debatte um die Kapitänin von Sambias Nationalteam, Barbra Banda, Schlagzeilen. Die Stürmerin hatte im Vorjahr aufgrund zu hoher Testosteron-Werte nicht an den Spielen des Afrika-Cups teilnehmen dürfen. Bei der WM war sie spielberechtigt, weil sich der Fußball-Weltverband FIFA an der Geschlechterdiskussion aktuell nur mit einem Schulterzucken beteiligt und die Frage "Manderl oder Weiberl?" an die nationalen Verbände delegiert.