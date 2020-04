Auf unsicherem Grund

Gefühlt sind wir Journalisten an Corona wundgeschrieben. Alles, was sich aktuell gesichert behaupten lässt, scheint gesagt, jeder Blickwinkel wurde dabei eingenommen. In einem Ozean an Informationen ist es keine leicht von der Hand gehende Fingerübung, das Leben der Leute durch Orientierung in der Fülle zu erleichtern. Denn auch hierbei gilt: Die Öffentlichkeit ist ein Tollhaus der Stimmungen und Meinungen.