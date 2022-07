Oberösterreich sucht dringend Arbeitskräfte – vom Lehrling über den Facharbeiter bis zum IT-Spezialisten. Aber wo sind die Arbeitslosen geblieben? Sehr allgemein gesprochen: Sie arbeiten. Entweder in Oberösterreich oder in ihrer Heimat, wenn sie Migrationshintergrund haben. Noch nie waren so viele Menschen in Beschäftigung wie jetzt. Aber wir suchen noch immer Leute in allen Bereichen.