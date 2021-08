So schnell kann sich ein Arbeitsmarkt verändern. Vor gut einem Jahr befanden sich hunderttausende Menschen in Kurzarbeit oder in der Arbeitslosigkeit, mittlerweile werden Arbeitskräfte in allen Bereichen gesucht. Im Winter werde die Arbeitslosenrate wieder unter jener vor Corona liegen, sagt der Chef des AMS, Johannes Kopf. Und schon damals war sie nicht sehr hoch.