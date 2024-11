Antidepressiva für die Wirtschaft

Optimisten haben es derzeit nicht leicht. Weite Teile der Bevölkerung merken, dass sich Österreich in einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale befindet. Wir sind in der längsten Rezession seit 1946. Ein oberösterreichischer Industriebetrieb nach dem anderen streicht Hunderte Jobs. Pleiten stehen auf der Tagesordnung. Bei Unternehmen mit ausländischen Eigentümern (von denen es viel mehr gibt als vor 20 Jahren) werden Standorte geschlossen oder mit Druck auf die Belegschaft in Frage gestellt. "Jetzt