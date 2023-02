Amerika zeigt Stärke gegenüber China

Tagelang lastete der chinesische Spionageballon auf der amerikanischen Volksseele. In deren Unterbewusstsein haben sich die Erfahrungen des 11. September fest eingebrannt. Die Verletzlichkeit kam damals sprichwörtlich aus dem blauen Himmel. Diesmal schwebte sie in Form einer "weißen Scheibe" am Horizont. Die Mission des unbekannten Flugobjekts aus China bleibt so rätselhaft, wie die Chuzpe seiner Betreiber offensichtlich war.