 Am Ende der strategischen Sackgasse

Nach einer Dreiviertelstunde rückten zahlreiche Beamte an und trugen die Demonstranten von der Straße.

Nimmt man hingegen Sympathiewerte als Gradmesser, dann sind die Klima-Kleber in etwa so beliebt wie eine Darmspiegelung ohne Sedierung. Die Diskrepanz zwischen der Selbstsicht der Protestierer und der Wahrnehmung der Bevölkerung könnte größer kaum sein. Denn genau die breite Masse, die man erreichen wollte, reagierte (zu Recht) genervt auf die Blockaden und Sachbeschädigungen. Solidarisierung mit der Bewegung gab es kaum. Nun ist der Österreich-Ableger der "Letzten Generation" am Ende dieser