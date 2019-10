Der britische Humor wird völlig zu Recht bewundert. Geht es jedoch um das schier endlose und leidige Brexit-Chaos, vergeht selbst den Bewohnern des Vereinigten Königreichs das Scherzen und Lachen. Sicht- und hörbar ist das derzeit etwa bei den zahlreichen Debatten im Unterhaus in London, die vor allem hitzig und feindselig sind. So war das auch am Samstag, als die mit Spannung erwartete Abstimmung über den Brexit-Deal von Premierminister Boris Johnson in letzter Minute verschoben wurde.