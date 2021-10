Die Landes-ÖVP entzieht der SPÖ das Sozialressort und damit deren über Jahrzehnte gehegte Kerndefinition. In Linz erklärt der rote Bürgermeister die Wirtschaftsagenden zur Chefsache und spannt so der Stadt-VP deren Schlüsselressort aus. Alleine diese beiden Entscheidungen erzählen viel über die Politik in Oberösterreich im Jahr 2021. Es ist eine Geschichte über den galoppierenden Bedeutungsverlust der Landes-SPÖ und der Linzer Volkspartei. Es ist aber auch eine Geschichte über einen