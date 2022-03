Die Corona-Pandemie kehrt in diesen Tagen durch die Hintertür in unser Bewusstsein zurück. Es sind nicht so sehr alarmierende Belagszahlen in den Intensivstationen, die dafür verantwortlich sind. Es sind vielmehr die exorbitant hohen Zahlen der täglichen Neuinfektionen, die Zehntausende in die Quarantäne zwingen und in den Betrieben, aber vor allem auch in den Schulen, Kindergärten und anderen Betreuungseinrichtungen das Personal ausdünnen – was wiederum zur Folge hat, dass viele