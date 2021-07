Dort, wo normalerweise Aussteller in den Messehallen ihre Waren präsentieren, saßen gestern in Wels rund 1500 junge Menschen – voller Engagement und Hoffnung, zum Medizinstudium an der Linzer JKU zugelassen zu werden. Manche haben sich ein Jahr auf den Aufnahmetest vorbereitet. Für 240 von ihnen wird sich die Hoffnung auf ein Medizinstudium in Linz erfüllen. In ganz Österreich traten rund 12.800 Kandidaten für insgesamt 1740 Medizin-Studienplätze an.