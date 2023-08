Achtung, Achtsamkeit!

Der diesjährige Sommer hat seinen Zenit überschritten, die Qualität der politischen Debatte in Österreich ebenfalls. Mit ihrer peinlichen "Normal"-Diskussion hat sich die Volkspartei redlich bemüht, das Sommerloch zu stopfen. Konkurrenz erwuchs ihr erst durch die Lachnummer der grünen Zukunftshoffnung, Justizministerin Alma Zadic, die Ende Juli einen Gesetzesentwurf in ausschließlich weiblicher Form in Begutachtung schickte.