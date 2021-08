Die Experten haben sich nur in einem geirrt – in der Zeitspanne, die vergehen wird, bis die Taliban in Afghanistan wieder das Regiment übernehmen werden. Schon jetzt, wo die internationalen Truppen noch nicht einmal zur Gänze abgezogen worden sind, haben die Radikal-Islamisten der Regierung einen Großteil der Bezirke abgekämpft. Nicht nur ländliche Gebiete wie zu Beginn des Eroberungsfeldzuges, sondern mittlerweile auch neun größere Städte.