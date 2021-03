An die kulturelle Leere, an die Abwesenheit von analoger Live-Nahrung für Herz und Hirn haben wir uns in den mehrfachen Lockdowns fast schon gewöhnt. Die Kunst- und Kulturbranche hat sich fatalerweise damit abzufinden, dass ihre Systemrelevanz von der Kulturnation Österreich gewogen und für zu leicht befunden wurde.