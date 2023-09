15 Jahre Lehman: Neue Lehren, alte Gier

Menschen in Business-Kleidung verlassen mit Pappschachteln ein Firmengebäude in New York City. Es sind Mitarbeiter der Lehman Brothers, einer Investmentbank, die pleite ist. Die Bilder vom September 2008 gingen um die Welt und sind heute noch präsent. Die Lehman-Brothers-Pleite löste eine Weltwirtschaftskrise aus. Sie war aber nur der Tropfen, der ein Fass zum Überlaufen brachte. Die Ursachen sind unterschiedlich.