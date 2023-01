 Harry, warum nur? Oder: Was die Welt niemals wissen wollte

Gewalt, Sex, Drogen, Verrat, Tötungen von Taliban: In seinen Memoiren "Spare" ("Reserve") gibt der britische Prinz Harry (38) Einblicke in jeden Winkel seines Lebens. Das Buch sollte erst am kommenden Dienstag erscheinen, doch es gelangte versehentlich früher in die Buchhandlungen in Spanien – seither gibt’s Enthüllungen ohne Ende. Dabei weiß die Welt ohnehin schon fast alles über Prinz Harry und dessen Ehefrau Meghan (41).