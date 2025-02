Die Palästinenser wegbringen, die Trümmerlandschaft einebnen – und aus dem Gaza-Streifen eine „Riviera des Nahen Ostens“ machen: Die Idee, die US-Präsident Donald Trump schon zuvor en passant in der Air Force One vor Journalisten ausgebreitet hatte (und bei der jeder rätselte, ob sie ernst zu nehmen ist), wiederholte er jetzt beim Besuch des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu in Washington.