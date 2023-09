Fromme Wünsche über den Umgang mit Asylquartieren

Was war das für eine Aufregung um die neuen Asylquartiere in Linz! Ortsparteigruppen stellten Plakatständer auf, Politiker hauten im Minutentakt auf den Tisch, und die sozialen Medien kochten über. Trauriger Höhepunkt war ein Brandanschlag auf die Bauteile in der Lunzerstraße. Ein halbes Jahr später ist wenig davon übrig. Die Belegzahlen der vermeintlichen Großquartiere bewegen sich zwischen null und 50, Probleme sind keine bekannt.