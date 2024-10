Die Botschaft war in den letzten Jahrzehnten wohl nie so wichtig wie jetzt und muss weltweit aufrütteln: Der diesjährige Friedensnobelpreis an die japanische Friedensorganisation Nihon Hidankyo soll die Politiker in aller Welt warnen, „dass Atomwaffen niemals wiedereingesetzt werden dürfen“, so die Begründung des Nobelkomitees.