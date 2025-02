Ein Angebot der FPÖ, ein Gegenangebot der ÖVP, die Ablehnung dessen per öffentlicher Aussendung. Die Verhandlungen zu einer blau-schwarzen Koalition sind an diesem Mittwoch endgültig an einem toten Punkt angelangt. Offen ist nur, wer vom Verhandlungstisch aufsteht - wobei das nur sprichwörtlich zu verstehen ist, denn inzwischen telefonieren die Verhandler nur noch miteinander.