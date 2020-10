Die Bundesregierung unternimmt in ihrer Not den zweiten Versuch, die Infektionswelle zu brechen. Das Maßnahmenpaket, das sie am Samstag Nachmittag vorgestellt hat, klingt vernünftig. Es passt für die dramatische Situation. Es verursacht Schäden, um noch größeren Schaden abzuwenden. Der Konflikt zwischen gesundheitlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen ist ohnehin nie so zu lösen, dass alle Betroffenen einverstanden sind. Auch ein „Lockdown light“ hat