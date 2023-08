Ein Belastungstest - für Justiz und politische Reife

Sebastian Kurz muss sich am 18. Oktober vor dem Wiener Landesgericht gegen den Vorwurf wehren, er habe vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt. Es drohen bis zu drei Jahre Haft. In der Sache geht es um die Besetzung von Spitzenpositionen in der Staatsholding ÖBAG. Kurz hatte vor dem U-Ausschuss seine Rolle klein geredet. Das ist in Kenntnis der politischen Usancen und besonders der Persönlichkeitsstruktur des Ex-Kanzlers einigermaßen realitätsfern.