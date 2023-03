Kollege Christoph Z. hat alles richtig gemacht. Er steckte den Test-Plug-in-Hybrid an Wallboxen mit 3,7 Kilowatt, selten an 11 Kilowatt. Und zog den Stecker exakt zu dem Zeitpunkt, da der Akku voll war. Freilich: Er lud, sooft eine Ladestation in der Nähe war, um möglichst viel elektrisch unterwegs zu sein zu können. Gezählte 15 Mal in 14 Testtagen hing der Wagen am Netz. Vorbildlich, denn häufiges Laden ist ganz im Sinne des PHEV-Antriebs. Dieser Tage erklang ein lautes "Ping" – ein