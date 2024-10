Ehrlicher Blick

Es ist die Kunst des Weglassens, die Politiker perfekt beherrschen. Das Hervorheben, was gelungen ist, das Verschweigen, wo es Defizite gibt. Die Koalitionspartner in Oberösterreich, der schwarze Thomas Stelzer und der blaue Manfred Haimbuchner, sind – so wie die Wahlprogramme ihrer Parteien zeigen – in etlichen Punkten weltanschaulich beieinander. Auf diese Punkte konzentrieren sie sich in ihrer Zusammenarbeit und vor allem in der Kommunikation. Das ist bis zu einem gewissen Grad