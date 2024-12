Die oberösterreichische Landesregierung ist ein ernsthafter Kandidat für den Nobelpreis in Physik. Ihre Vorgangsweise suggeriert, dass das Bundesland energieautark wird, ohne dass man allzu viel in den Ausbau von Kraftwerken investieren muss. Auf den zweiten Blick ist das Vorgehen nicht mehr so weitblickend, sondern nur Ergebnis von billigem Populismus.