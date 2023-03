Dunkle Wolken

Geht man nur nach der Sonntagsfrage des aktuellen Politikbarometers von OÖNachrichten und Spectra, könnte man meinen, die Lage in Oberösterreich sei einigermaßen stabil. Doch die Detaildaten, mit denen wir regelmäßig die allgemeine politische Stimmung in der Bevölkerung ausloten, zeigen, wie labil die Lage geworden ist. Der Vertrauensverlust erreicht neue Dimensionen: Erstmals in der Geschichte des Politikbarometers rutschen alle Parteien bei Vertrauenswerten (Saldo aus "gute Meinung/schlechte