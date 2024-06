Ein Wasserkraftwerk wie jenes in Freudenau an der Donau kann rund 300.000 Haushalte mit Strom versorgen. Im Vergleich dazu wirken kleine Wasserkraftwerke in den Orten, die weniger bekannt sind, fast putzig. Wenn man sich aber die Mühe macht, die vielen kleinen Kraftwerke zusammenzuzählen, die ohne gröberen Eingriff in die Natur Strom erzeugen, zeigt sich rasch, dass viele Kleine enorm viel Wirkung haben.